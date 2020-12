Es gab nicht wirklich Opposition an der Gemeindeversammlung in Fulenbach. Auch nicht gegen die Einführung des Tempo 30-Regimes in den jungen Wohnquartieren Breite und Stöckler. Viele unter den 34 anwesenden Stimmberechtigten waren gar der Meinung, die vorgesehene Temporeduktion würde vor allem den Fremdverkehr betreffen und diesen zu bändigen helfen. Denn speziell Paketzusteller, so die Beobachtung, würden im Quartier häufig hart an der Grenze der bislang erlaubten 50 km/h verkehren. Tempomessungen hätten ergeben, dass im Quartier ziemlich korrekt gefahren werde. Lediglich ein Ausreisser mit knapp 70 km/h sei festgestellt worden, meinte der zuständige Gemeinderat Christian Nyfeler. Im Übrigen aber werde, in Relation zu den 50 km/h in den Quartieren, meist korrekt gefahren.

Wie fahren eigentlich die Quartierbewohner?

Fast unerwähnt blieb in der Diskussion, dass sich nicht selten der quartiereigene Verkehr ungezügelt verhält. Paul Jäggi etwa tippte diese Thematik kurz an. «Einige meinen, vor ihrem Haus müsste der Wagen geschoben werden. Und genau diese nehmen 50 Meter vom eigenen Haus entfernt keinerlei Rücksicht mehr.» Er fand die Temporeduktion eigentlich eher etwas überflüssig, würden diese fraglichen Quartierstrassen doch von zahllosen Hauseinfahrten gesäumt, deren Unübersichtlichkeit schier jede Grenze sprenge. «Dort kannst du ja gar nicht 50 fahren», so Jäggi.