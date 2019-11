Diverse Anträge im Gemeindeparlament führen zu höherem Defizit beim Budget 2020

Nach sechseinhalb Stunden hatte das Oltner Gemeindeparlament am Donnerstagabend das Budget 2020 durchberaten. In der Schlussabstimmung passierte der Voranschlag trotz rund 60'000 höherem Defizit mit 34:0 Stimmen bei 3 Enthaltungen der SVP. Statt einem Minus von 650'000 Franken wies der Voranschlag nach diversen Änderungsanträgen ein solches von knapp 710'000 Franken auf. Dies bei einem Aufwand von rund 113 Millionen Franken.

Während der Debatte von abends 18.15 Uhr bis morgens um 0.40 Uhr - mit einer Pause von 20 Minuten -, wurden mehrere Änderungsanträge gestellt, die Mehrkosten auslösten: So hat das Parlament einen Rückbaukredit für das leere Naturmuseumsgebäude (+100'000 Franken), Erhöhungen an die externe Kinderbetreuung (insgesamt +120'000 Franken), ein neues Buswartehäuschen bei der Stadthalle (+50'000 Franken), Beraterhonorar für C0 2 -Massnahmenplan (+20'000) oder neu ein Beitrag ans Kulturlokal Coq d'Or (+20'000 Franken) vom Parlament bewilligt. Die Reduktion oder Streichung diverser Beiträge vermochte dies nicht auszugleichen. Nicht mehr im Budget 2020 respektive im Investitionsplan sind 550'000 Franken für 50 neue Parkplätze auf dem Waldfriedhof Meisenhard, die Interventionsgruppe SIP für 150'000 Franken oder den Kredit für die Anti-Terror-Sperre in Höhe von 45'000 Franken.

Mit weiteren Streichungsbegehren gescheitert ist die SVP: Sie wollte die beiden Stellenerhöhungen im Hochbau um 60 Prozent und beim Rechtskonsulenten um 20 Uhr nicht goutieren oder die Erhöhung des Beitrags ans Begegnungszentrum Cultibo in Höhe von 20'000 Franken nicht gutheissen. Auffallend war zudem, dass einige Anträge aus der Ratsmitte gestellt worden, ohne dass diese vorgängig bekannt waren, geschweige denn in den einzelnen Fraktionen oder in der Finanzkommission diskutiert worden wäre.

So war etwa das Ansinnen von Luc Nünlist, einen Kredit für eine Zwischennutzung von 150'000 Franken wieder ins Budget aufzunehmen, im zweiten Anlauf nicht von Erfolg gekrönt.