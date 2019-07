Die Open Air-Saison hat begonnen – so auch in Olten. Zum dritten Mal wird in der Schützi am 2. und 3. August geschwitzt, getanzt und gefeiert. Was ist zu erwarten?

Das OltenAir setzt dieses Jahr am Freitag auf Hiphop, Rap und R&B und am Samstag auf Rock und Pop. 18 verschiedene nationale und internationale Acts treten dabei vor dem Publikum auf.

Die Hälfte aller Acts sind weiblich

Es ist dem neuaufgestellten Bookingteam gelungen, ein klar gestecktes Ziel eines fünfzigprozentigen Frauenanteils der Künstler zu erreichen. Mit dem Engagement von Ta’Shan, der im Juli von SRF frisch gebackenen Best-Talent-Künstlerin aus Bern, ist ihm ein Coup gelungen. Neben der zurzeit in London wohnhaften Urban-Multi-Kulti-R&B-Musikerin spielt vor allem am Freitag viel weibliche Musik. Mit Naomi Lareine, die mit ihrer seidig-kratzigen Stimme dem R&B-Genre ein Upgrade verpasst, tritt an diesem Tag auch die Luzerner Rapperin Ivorrie auf, die mit Jason Derulo schon zusammengearbeitet hat. Auch am Samstag erscheinen viele weibliche Künstlerinnen auf der Bühne, zum Beispiel das Indie-Rock-Duo Gurr aus Deutschland, die Zofinger Band Miss Kryptonite und auch die aus Zürich stammende Rockerin Evelinn Trouble, die 2018 den Schweizer Musikpreis entgegennehmen durfte.

Internationale Künstler am Start

Wie letztes Jahr finden sich nächsten Monat wiederum internationale Acts ein. Da ist einerseits der Deutsche Rapper und Labelbesitzer Megaloh, der schon mit Xavier Naidoo, Samy Deluxe und anderen Berühmtheiten zusammengearbeitet hat. Zum anderen tritt auch die niederländische Alternativ-Rockband De Staat auf, die schon als Vorband von Muse gespielt hat. Weil das Festival in Olten primär das Ziel verfolgt, jungen aufstrebenden Künstlern ein Sprungbrett zu bieten, sind viele regionale Künstler vertreten, beispielsweise die beiden aus Solothurn stammenden Rapper Pronto, der in diesem Monat bereits am Open Air Frauenfeld aufgelaufen ist, und Pato, ein junger, authentischer und lebensfroher Newcomer.