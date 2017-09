Ihre Idee: Die bisherige doppelstöckige Turnhalle gegen Osten mit einer Doppelturnhalle mit Mehrzweckfunktion erweitern. Darauf einen Stock Schulräume, eventuell mit Platz für eine Kita, auf dem Dach den durch den Landverschleiss verloren gegangenen Turnplatz erstellen. «Dieses Gebäude steht so bereits in meinem Schulort Gelterkinden», sagt Hof.

Das Geld wäre in ihren Augen vorhanden: Die Gemeinde schreibt seit einigen Jahren schwarze Zahlen, zudem seien Neubauten dank der tiefen Zinsen günstig zu finanzieren. «Ich bin dafür, Schulden zu machen, wenn das Dorf so an Lebensqualität gewinnt. Dies macht ja jeder Hausbesitzer so.»

Auch für ein richtiges Dorfzentrum will sie sich starkmachen, wo Ladenfläche fürs Kleingewerbe entstehen soll. Derzeit ist der Gemeinderat in Verhandlung mit einem Landeigentümer und dem Kanton. Der Standort beim Pfefferlihof gilt als Favorit.

Um die Überbauung aus Wohnen, Gewerbe und Grünfläche realisieren zu können, bräuchte die Gemeinde zudem Investoren. Nicht zuletzt will Daria Hof das Budget der Kulturkommission auf 50 000 Franken verdoppeln. Die bisherigen kleinen Feste wie Mattenfest oder Bärenzunftfest sind in ihren Augen ausbaubar und zu unterstützen. Ob daraus wieder einmal ein richtiges Dorffest erwächst, lässt sie offen. Auch Bilderausstellungen in der Gemeindekanzlei oder mehr Konzerte der Musikschule Wangen könnte sie sich als Farbtupfer vorstellen.

Wird Hof als erste Frau Gemeindepräsidentin, sitzt das Geld etwas lockerer in der Tasche. «Mich nervt, dass einige FDPler nur die Finanzen sehen und nicht den Nutzen in der Sache.» Doch falsch verstanden wissen möchte sie sich auch nicht: «Als Gemeinde soll man die Rahmenbedingungen schaffen, wie einer Kita etwa einen Raum bieten. Die Kita selbst betreiben sollen hingegen Private.»