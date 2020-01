«Die Tradition macht zwar stolz, aber ist auch anspruchsvoll»: Die «Grande Dame» der närrischen Tage wird 100

«Es ist ein ehrwürdiges Gefühl, Mitglied der ältesten Zunft Oltens, der Hilari-Zunft zu sein.» Bernhard Wyss ist seit 2014 der 1. Zunftmeister und als solcher der letzte in einer Reihe von bislang 13 Vorgängern. «Die Tradition verpflichtet, macht zwar stolz, aber ist auch anspruchsvoll», sagt er. Wer ihn nach den Höhepunkten in der 100-jährigen Zunftgeschichte befragt, erhält eine eher zurückhaltende, fast bescheiden anmutende Antwort. «Ja, sicher all die Jahre, in denen wir den Obernaar stellten», meint er. Das ist auch heuer der Fall. Hilarius 100. alias Philipp Müller ist Fasnachtsregent der Stadt. Aber er, Wyss, habe bei der Patroziniumfeier zu Ehren des Zunftnamensgebers, des heiligen Hilarius, in der Stadtkirche schon gesagt: «Wir sind nur ein Augenblick in der Geschichte.»

Hilarität, das Wort der Worte

Wyss steht schon fast symbolisch für einen Begriff, den die Zunft erfand und den sie seither sinnbildlich am Revers trägt: jenen der Hilarität. «Ich umschreibe den Begriff immer so», sagt Wyss. «Er beinhaltet Fröhlichkeit, Heiterkeit, gepflegten Humor, aber halt auch Ernsthaftigkeit. Ich sag' meistens: Hilarität meint Ernsthaftigkeit mit Schalk im Auge.» Und diese Kombination erfinde die Hilari-Zunft immer wieder neu.

Gründung in schweren Zeiten

Das Gründungsdatum vom 19. Januar 1920 mag verwundern: keine einfache Zeit. Weltkrieg, Generalstreik, Grippewelle. Und dennoch wollten theaterbegeisterte Bürger dem Trübsinn der damaligen Zeit entgegenwirken. Erfolgreich, wie man heute weiss. Und was Mitte Januar mit einem Namen versehen wurde, erhielt am 8. Juni desselben Jahres die offizielle Legitimation. Die damalige Versammlung gilt als eigentliche Gründungsversammlung der Hilari-Zunft.