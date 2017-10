Bewilligt. Fett geschrieben und eingerückt. So lautet der Entscheid der Baukommission Kappel über das Baugesuch der neuen Überbauung anstelle der Dorfbeiz Rose. Dies trotz mehrerer Einsprachen. Diese hat die Baukommission am 2. Oktober ausführlich geprüft, schliesslich jedoch abgewiesen. Bald rücken also die Bagger an, reissen das alte Gebäude nieder und errichten die beiden Neubauten am Standort der Dorfbeiz und auf der Wiese nebenan.

Die eingegangenen Einsprachen konzentrieren sich auf drei wesentliche Aspekte des Bauvorhabens: «Der Abbruch der Rose ist nicht zu bewilligen, ebenso ist der Bau eines Mehrfamilienhauses abzulehnen. Ausserdem ist für diesen Neubau statt einem Flachdach ein Satteldach vorzuschreiben», heisst es in der Verfügung über das Baugesuch. Für die Begründung dieser Einsprachepunkte dient vor allem die Ortsbildschutzzone. «Ein Flachdach passt einfach nicht dahin», meint einer der 49 Unterzeichner der Sammeleinsprache, der seinen Namen nicht nennen will. «Diese neue Überbauung zerstört das ansonsten schöne Ortsbild unseres Dorfes.» Zudem sei die Dorfbeiz seiner Meinung nach erhaltenswert, auch wenn das alte Gebäude nicht denkmalgeschützt ist. Der Kampf um den Erhalt der Dorfbeiz stiess in der Gemeinde auf grossen Anklang.

In allen Punkten abgelehnt

Die Bauherrschaft hat das Gebäude geprüft und als «in einem schlechten Zustand» und deshalb als «nicht erhaltungswürdig» eingestuft. Ausserdem seien die Kosten für eine Umnutzung zu hoch. Die «Rose» muss also definitiv weichen.

Da ausserdem der Neubau den rechtlichen Voraussetzungen entspricht, ist die Einsprache gegen die Bewilligung der neuen Überbauung ebenfalls nichtig. Auf Empfehlungen der Denkmalschutzpflege hin, wurden in den neuen Bauplänen jedoch einige Änderungen umgesetzt und als Auflagen verbunden. «Der Neubau der Rose nimmt die Form und das Volumen des Restaurants auf», sagt Kappels Bauverwalter Lukas Matter.

Beispielsweise weist das neue Gebäude Holzelemente auf, die an die abgebrannte Scheune der Dorfbeiz erinnern sollen. «Einzig das Mehrfamilienhaus auf der Wiese neben dem Altbau weicht von diesem Aussehen ab.» Es ist denn auch dieser Neubau, der besagtes Flachdach erhalten wird. Ein Solches ist in der Bauzone rechtlich zugelassen. Zudem stehen hinter der Rose auch bereits Überbauungen mit Flachdächern.