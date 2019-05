«Er kommt nicht», konstatiert Verteidiger Andreas Miescher. «Er» ist Mieschers Klient, der Beschuldigte Elvin K.*, den er eben nach dem x-ten Versuch telefonisch erreichte. Durch seine Abwesenheit beschert K. den Anwesenden eine mehrstündige Zwangspause. Er habe derzeit «Stress bim Schaffe», der Termin sei ihm «entfallen», meint er entschuldigend zur Gerichtspräsidentin Eva Berset, als er doch noch eintrifft, um 13.30 Uhr.

Opfer mit Elektrokabel gefesselt

Der Geschädigte Risto G.* schildert den Raubüberfall, dem er vor mehr als fünf Jahren zum Opfer gefallen war. Seine Aussagen decken sich mit der Anklageschrift, wonach am 31. März 2014 zwischen 18.40 und 18.45 Uhr im Korridor zur Werkstatt zwei maskierte Männer – der eine klein, der andere gross – auf ihn zukamen, ihn anschrien und mit einer Pistole sowie einem Elektroschocker bedrohten. G. seinerseits schrie den Räubern zu, sie sollten ihm nichts tun, er gebe ihnen Geld, worauf er seine Bauchtasche, in der sich Bargeld in der Höhe von 2500 Franken befand, aushändigte. Die Räuber drängten G. in die Werkstatt zurück, fesselten ihn mit einem Elektrokabel und verschwanden. G. konnte sich befreien und alarmierte die Polizei.

Schwierige Ermittlungen

Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig. Risto G. erinnerte sich an zwei Männer – der eine klein, der andere gross –, denen er zwei Wochen vor dem Überfall, am 14. März 2014, Kupfer abgekauft hatte. Erst die Quittung dieses Handels führte die Polizei zu Elvin K., dessen Name sich zu dem auf dem Schriftstück jedoch unterscheidet. Zum Verständnis: statt Elvin K. steht etwa Ervin K. Ein Schriftgutachten geht indes mit «hoher Wahrscheinlichkeit» davon aus, dass die Quittung von Elvin K. unterzeichnet wurde. Die Polizei legte ausserdem verschiedene Porträtbilder vor, worauf das Opfer dasjenige mit Elvin K.’s Gesicht herauspickte. Diese Erkenntnisse zeigen möglicherweise, dass Elvin K. am 14. März als Kupferverkäufer bei Risto G. aufkreuzte. Aber lässt sich davon der Verdacht ableiten, dass K. am 31. März zurückkehrte, um – nun maskiert – G. zu überfallen?