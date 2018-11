Die Startup Academy Schweiz wurde 2010 in Basel gegründet und hat seither rund 160 Startups begleitet. Die Startup Academy Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen mit Geschäftsideen und Menschen mit Wissen und Erfahrungen zusammenbringt. Denn was den Startups am Anfang fehlt, haben Mentoren und Experten oft im Überfluss. Der innovative und auf Freiwilligkeit beruhende Ansatz, Startups mit Hochschulen und der Wirtschaft zu vernetzen, hat bereits viele Private, Stiftungen und Firmen überzeugt und zu einem Engagement für die Startup Academy bewogen. Die Startup Academy Olten, die auf dem Usego-Areal domiziliert ist, wurde am 27. Juli 2018 offiziell gegründet. Als Vorstandspräsident amtiert Rainer Kirchhofer, als Geschäftsführer Heino Verhoek. (BN)