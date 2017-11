Für das Schuljahr 2018/19, dem ersten mit dem neuen Lehrplan 21, hat der Oltner Stadtrat auf Antrag der Bildungsdirektion 82 Klassen bewilligt, wie es im Protokollauszug der Sitzung vom 6. November heisst. Damit werden die 20er-Klassen im Kindergarten und in den altersgemischten 1. und 2. Klassen beibehalten, was das Gemeindeparlament im September 2014 so entschieden hat. Die Bildungsdirektion habe zwar höhere Klassenbestände geprüft, aber dann die Aufhebung des Parlamentsbeschlusses verworfen. Die tieferen Klassengrössen hätten laut der Direktion geringere Kosten bei der Sonderschule zur Folge. Verglichen wurden dazu die Sonderschul-Ausgaben in den drei Städten des Kantons. Diese liegen in Olten mit 962 000 Franken laut Rechnung 2016 klar tiefer als in Solothurn mit 1,35 Millionen oder als in Grenchen mit 1,61 Millionen Franken. Im Stadtrats-Protokoll aufgeführt sind auch die höheren Schülerzahlen, was mehr Klassenzüge zur Folge hat: Diese Zahl steigt von 82 Klassen im Schuljahr 2017/18 bis zu deren 90 im Schuljahr 2021/22. (fmu)