Kein Prophet, wer dem Budget 2019 der Stadt Olten einen schweren Stand im Gemeindeparlament voraussagte. Bereits die Finanzkommission (FIKO) hatte Forderungen gestellt. Nicht im Sinne eines Wunsches etwa, sondern ultimativ. Nur wenn diese erfüllt würden nämlich, sei das Budget zur Annahme empfohlen. Basta. Die FIKO etwa wollte einen Steuerfuss von 110 Prozent für juristischen wie natürliche Personen, während der Stadtrat in seinen Berechnungen von 112 Prozent (natürliche Personen) und 110 Prozent (juristische Personen) ausgegangen war. Daraus würden Mehreinnahmen von rund 2,2 Mio. Franken resultieren. Der aktuelle Steuerfuss liegt bei generell 108 Prozent.

Die übrigen Forderungen der FIKO beschränkten sich auf relativ bescheidene Beträge. Gut 30 000 Franken sollten nicht ins Budget der laufenden Rechnung aufgenommen werden. Dies bei einem Gesamtvolumen von mehr als 111 Mio. Franken. Deutlich massiver fielen die korrigierenden Eingriffe bei der Investitionsrechnung aus: Um rund 330 000 Franken sollte das Investitionsvolumen (total 17 Mio.) zurückgefahren werden.

Zeitweise unübersichtlich

Die Botschaft der FIKO hatte es vorweggenommen: Es hagelte Änderungsanträge an der gestrigen Budgetdebatte. So viele an der Zahl, dass die Situation für den Betrachter zeitweise etwas unübersichtlich wurde. Grund für die eher verbreitete Aufregung: Trotz Steuererhöhungen von vier beziehungsweise zwei Prozenten weist die Stadt im Budgetentwurf einen Aufwandüberschuss von knapp 790 000 Franken aus. Inakzeptabel sei das, fand die SVP-Fraktion und stellte einen Rückweisungsantrag. Vergeblich. Abgeschmettert mit 26 zu 14 Stimmen. Das Parlament wollte darüber diskutieren, was denn zum Wunschprogramm und was als notwendige Ausgabe taxiert würde.

Und so begann der lange Marsch durch die einzelnen Budgetposten. Sparmöglichkeiten oder präziser gesagt, Nichtausgaben zeigte die SVP gleich reihenweise auf. Doch blieben diese meist ungehört auf der Strecke. Immerhin: Der ursprünglich erwartete Aufwandüberschuss von knapp 700 000 Franken konnte auf noch knapp 350 000 Franken gedrückt werden. Bei den Nettoinvestitionen verblieben anstelle der einst veranschlagten 17 080 000 Franken noch solche von 16,43 Mio. Franken. Letzteres wiederum musste aber jenen im Parlament sauer aufstossen, welche die Stadt bei den werterhaltenden Investitionen im Hintertreffen sahen.

Für Stadtpräsident Martin Wey stand nach der Session aber fest. «Der Stadtrat kann mit dem Budget gut leben; wir haben doch einige markante Investitionen durchgebracht, auch etwa jene der Personenunterführung Hammer.»

Das Parlament hiess das Budget 2019 bei einem Steuersatz von 112 Punkten für natürliche und 110 Punkten für juristische Personen in der Schlussabstimmung mit 23 Ja zu 13 Nein bei 3 Enthaltungen gut. SVP und weite Teile der FDP wandten sich gegen das Budget. Sämtliche Anträge auf andere Steuerfüsse als die vom Stadtrat vorgeschlagenen blieben teils sehr knapp auf der Strecke.

Referendum steht ins Haus

Nicht gut leben mit dem beschlossenen Budget kann die SVP, die unmittelbar nach Sessionsschluss bekannt gab, zum Budget das Referendum zu ergreifen. «In dieser wichtigen Frage muss das Volk entscheiden können», so Philippe Ruf, Christian Werner und Matthias Borner unisono. Die SVP hatte bereit im Vorfeld der Debatte angekündigt, gegebenenfalls das Referendum zu ergreifen. Soll dieses zustande kommen, und daran ist kaum zu zweifeln, muss die Partei innert 30 Tagen mindesten 400 gültige Unterschriften beibringen. Bereits gegen das Budget 2014 wurde in Olten erfolgreich das Referendum ergriffen. Damals betrug das Defizit 15 Mio. Franken. An der Urne fand das Budget dann aber eine klare Mehrheit.