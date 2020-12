Die SP Olten-Gösgen nominiert 28 Kandidierende für den Kantonsrat

Mit Markus Ammann, Luzia Stocker, Thomas Marbet, Nadine Vögeli, Urs Huber, Marianne Wyss und Simon Gomm treten 7 der 8 bisherigen Kantonsrätinnen und -räten nochmals an, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Amteipräsident Shirkou Moradi und Wahlkampfleiter Urs Huber seien stolz, dass die Wahlliste in jeder Beziehung eine gute und vielfältige Mischung bietet. Es seien Berufe aus dem Gesundheits-, Bildungsbereich vertreten, Gewerkschafter wie Selbständige, Mediamatikerin, Bierbrauer, Architekten, SBB-Zugsbegleiterin, Gemeindepräsident, Autoverkäufer, Kauffrauen, Sozialarbeiterin, Marketing, etc, aber auch mehrere Finanzfachleute.

Insgesamt sind 28 Kandidaten nominiert