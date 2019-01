Die Leistungsvereinbarung beziehungsweise der finanzielle Support der Stadt Olten zugunsten des Trägervereins des Kulturzentrums Schützi ist unter Dach und Fach. Sie behält für die nächsten zehn Jahre ihre Gültigkeit. Das Parlament hat die Vereinbarung beziehungsweise die finanzielle Unterstützung der Stadt einstimmig an seiner gestrigen Sitzung gutgeheissen. Der Weg dorthin war auch nicht mit Hindernissen gepflastert, selbst wenn die Bürgerlichen in der Vorbereitung mehr Transparenz hinsichtlich der betriebsinternen Schützi-Erfolgsrechnung erwartet hätten. Nachgereichte Abklärungen hatten allerdings ergeben, dass die Schützi keinen monetären Erfolg ausweist, der an die Stadt abgeführt werden könnte.

vorausgegangenen Verhandlungen schilderte Kissling allerdings nicht in sehr rosafarbenen Tönen. Diese hätten schliesslich zur frühzeitigen Pensionierung des Leiters Oliver Krieg geführt. Von der Stadt, so Kissling, hätte er eigentlich eine subtilere Verhandlungsform erwartet.

Auch Michael Neuenschwander (Grüne) fand lobende Worte für den Betrieb der Schützi, die dank praktizierter Querfinanzierung ein breites Angebot bieten könne, welches nicht nur auf Gassenhauer baue. Und Muriel Jeisy (CVP/EVP/GLP) gab sich mit dem erreichten Verhandlungsresultat sehr befriedigt und stellte fest: «Alle sind zufrieden: die Stadt als auch die Verantwortlichen der Schützi. Und dass die Leistungsvereinbarung jetzt transparenter vorliegt, ist umso erfreulicher.»

Macht die Schützi Gewinn?

Stichwort Transparenz: Die Frage danach brachte Matthias Borner (SVP) auf. «Bei aller Klarheit, die im Zusammenhang mit diesem Geschäft herrschte, wäre es doch sehr hilfreich gewesen, im Vorfeld der Parlamentsdebatte über einen möglichen Gewinn der Schützi informiert zu sein», meinte Borner. Und Simone Sager-Roth (FDP) schlug in die selbe Kerbe. «Immerhin vergeben wir 140 000 Franken an eine Einrichtung. Für deutlich geringere Beiträge mussten andere Institutionen schon fast ‹d’Hose abeloo›», wie sie sich ausdrückte. Im Falle eines ausgewiesenen Gewinns, das machte die FDP-Sprecherin klar, hätte man darauf gepocht, dass dieser an die Stadt zurückfliessen würde. Dies waren eigentlich – wenn man so will – die einzigen leisen Verwerfungen im Verlauf einer überraschend wenig kontroversen Debatte.