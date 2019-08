Schon vor seinem Amtsantritt sagte der 58-Jährige gegenüber dieser Zeitung: «Ich will den Schützi-Geist bewahren.» Das hat sich auch nach über siebenmonatiger Amtszeit nicht verändert. Denn unter Schützi-Geist versteht der neue Geschäftsleiter Thomas Knapp die simple Praxis, das Haus den unterschiedlichsten Interessenten zu vermieten: Kulturmachern jeglicher Couleur, Vereinen, Privaten, Firmen. «Nur die Extremen schliess’ ich aus», sagt Knapp. Und was der Geschäftsleiter bei dieser Gelegenheit ebenfalls betont: «Die Schützi an sich wird auch in Zukunft nicht als Organisator von Events auftreten.» Aber keine Regel ohne Ausnahme; das gilt auch für Knapp, der als Verleger, Kulturvermittler und Journalist über ein breites Beziehungsnetz bis in die hintersten Winkel der Szene verfügt. «Ja klar, wenn mir mal jemand begegnet, mit dem oder der sich was machen liesse, warum nicht?», meint er dann. «Aber das wären eher Ausnahmen.»

50 Stellenprozente für den Geschäftsleiter

Nach wie vor ist Knapp zu 50 Prozent angestellt; von der Möglichkeit, nach einem halben Jahr sein Pensum um 20 Prozent zu erhöhen, hat er Abstand genommen. Auch wenn er im ersten Halbjahr ziemlich viele Überstunden geleistet hat, wie er sagt. Es sei derzeit nicht angezeigt. Er denkt daran, die fraglichen Stellenprozente allenfalls situativ einzusetzen; nicht für den Geschäftsleiter, sondern vielleicht für einen Stellvertreter, eine technisch versierte Arbeitskraft. Ein Kulturbetrieb wie die Schützi brauche die unterschiedlichsten Fachkräfte, ist Knapp überzeugt.

Der Verleger des nach ihm benannten Verlages weiss, dass er zumindest zwei Hüte trägt: eben den des Verlegers und den als Schützi-Geschäftsleiter. Knapp nickt. Er achte extrem darauf, dass dabei die Dinge nicht durcheinandergeraten und schön getrennt bleiben. Das wird Anfang September schon der Fall sein, wenn er zu «knapp live», einer Veranstaltungsreihe des Verlages, in die Schützi ruft. Knapp ist eben auch ein bisschen Werber, wenn er diese Veranstaltung im Gespräch so nebenher einstreut.