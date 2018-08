Es ist wieder soweit. Anfangs September startet das Forum für Jugend- und Kindertheater Olten in eine neue Kurssaison. Erfreulicherweise können auch die Kurse 40 und 41 unter der bewährten Leitung von Simone Wyss sowie Sonja Hartmann und Till Burkart angeboten werden. Kinder und Jugendliche sind zur Anmeldung eingeladen.

Kurs 40 für die sieben bis 12 – Jährigen dauert vom 4. September bis 18. Dezember 2018 und findet jeweils dienstags 17.00 bis 19.00 Uhr im Singsaal des Bannfeldschulhauses Olten statt. Das Motto «Die SchildbürgerInnen» verspricht humorvolles Schaffen und Kreieren. Wie immer eigentlich, nur dieses Mal schelmischer. Kontakt und Anmeldung via 076 475 15 18, till.burkart@gmx.ch.

Kurs 41 für die 12 bis 17-Jährigen wird vom 3. September bis 18. Dezember 2018 jeweils montags 18.30 bis 20.30 Uhr ebenfalls im oben genannten Singsaal durchgeführt. Was nach Chaos klingt, darf durchaus auch so erlebt werden. Zu Beginn zumindest. Kontakt und Anmeldung via 079 485 08 50, simone.wyss@bluewin.ch.

Für beide Theaterkurse gilt: Nach Absprache werden zusätzliche Proben durchgeführt. Die Kurskosten betragen je 360 Franken (Kostenreduktion auf Anfrage).

Beide Theaterprojekte enden mit den gemeinsamen Werkstattvorstellungen am 17. und 18 Dezember 2018, jeweils um 19.30 Uhr im Theaterstudio Olten. (mgt)

Mehr Infos www.theaterjuckt.ch.