Die RestEssBar öffnet am 18. Mai an neuem Standort

Eigentlich war die Neueröffnung der RestEssBar bereits früher geplant, doch Corona machte den Betreibern einen Strich durch die Rechnung (wir berichteten). Gegenwärtig werden die Nahrungsmittel von Freiwilligen mit dem Lastenvelo an Interessierte aus Olten geliefert. Dieses Angebot für Coronazeiten fand Anklang: Teilweise wurden bis zu 70 Haushalte beliefert. Nun ist es aber so weit: Ab nächstem Montag, 18. Mai, können Interessierte an der Rosengasse 18 in Olten Essen beziehen. Das Team um Raphael Schär hat dort einen Raum im Erdgeschoss bezogen.

Schär sagt auf Anfrage: «Wir wollen durch den Umzug den Hygienestandard verbessern und die Lebensmittel gerechter und geordneter verteilen.» Dazu soll es zu weniger Ruhestörungen für Anwohner kommen. Zwar wurde beim bisher frei zugänglichen Kühlschrank nie eine Statistik zu den Besuchszeiten der Leute erhoben. Aber Schär sagt: «Die Produkte gingen meist weg, sobald wir mit ihnen beim Kühlschrank eintrafen.» Darum glaubt er nicht, dass die neuen betreuten Zeitfenster eine kleinere Nachfrage zur Folge haben werden. Ein wichtiger Vorteil an der neuen Adresse ist die grössere Lagerkapazität. Wenn ein Unternehmen Produkte anbietet im Umfang von mehreren Paletten, ist die RestEssBar nun in der Lage, diese bis zur Abgabe zu lagern. Das ursprünglich geplante Konzept wurde angepasst, nun können auch die Schutzmassnahmen des Bundes am neuen Ort umgesetzt werden.

In der Coronakrise findet täglich nur eine Lebensmittelabgabe statt, nämlich von Montag bis Samstag um 19.15 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Der Termin um 21.15 und 20.30 Uhr entfällt vorläufig. Schon an diesem Samstag findet zudem ab 19 Uhr eine Lebensmittelabgabe auf dem Kulturplatz vis-à-vis dem Warenhaus Coop City in Olten statt.