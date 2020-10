Die Redaktion des Oltner Tagblatts und des Stadtanzeigers ziehen in neue Büroräumlichkeiten

Nach über einem halben Jahrhundert an der Ziegelfeldstrasse 60 zügelt das «Oltner Tagblatt» in die Oltner Innenstadt: Gestern bezog die Redaktion zusammen mit dem «Stadtanzeiger Olten» und dem Verkaufsteam ein modernes Büro im ersten Stock an der Baslerstrasse 44 in Olten.

Wer künftig ein Inserat oder eine Traueranzeige vor Ort aufgeben will, für den ist der Schalter im ersten Stock von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wegen der Homeoffice-Empfehlung des Bundes werden die Kundinnen und Kunden allerdings gebeten, die Online-Kanäle zu

benutzen. (otr)