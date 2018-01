9 Schülerinnen und Schüler der Kanti Olten stellen ihr Schwerpunktfach vor

Dario Spielmann (4cW): Wirtschaft und Recht Das Fach Wirtschaft und Recht bietet mit Themen wie Recht, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie Rechnungswesen einen sehr abwechslungsreichen Unterricht. Dieses breite Spektrum weckt mein Interesse immer wieder von Neuem, ist aber auch herausfordernd. Das Schwerpunktfach vermittelt ein grosses Allgemeinwissen und ist somit nicht nur für jene geeignet, die ein Studium in dieser Richtung planen, sondern auch für viele andere.

Alexandra Wick (4bN): Physik/Anwendung der Mathematik Schon immer konnte ich mich für die Mathematik begeistern. Aus diesem Grund war für mich schon von Anfang an klar, dass meine Wahl auf das Schwerpunktfach Physik und Anwendung der Mathematik fällt. Ich finde es sehr spannend, mich mit physikalischen Fragen auseinanderzusetzen und mathematische Aufgaben zu lösen. Die Verbindungslinien zum jeweiligen Grundlagenfach können sehr hilfreich sein. An Stellen, an denen das Grundlagenfach endet, setzt das Schwerpunktfach an und weckt neues Interesse für weitere Themen.

Mirjam Müller (4bN): Biologie und Chemie Die Themen in diesem Schwerpunktfach sind sehr vielseitig und alltagsnah. Zudem hat man die Möglichkeit, das Erlernte zum Teil auch in spannenden Praktika anzuwenden, was damals auch mein Beweggrund war, Biologie und Chemie zu wählen. Ein weiterer Vorteil bietet dieses Schwerpunktfach für die naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer: Man erhält automatisch ein tieferes Verständnis für die Naturwissenschaften.

Seline Ebner (4ML): Musik Ausschlaggebend für die Wahl meines Schwerpunktfaches war mein Interesse an der Musik. Trotz den hohen Ansprüchen hat man im Schwerpunktfach Musik viele Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben und weiterzuentwickeln. Das Fach lebt unter anderem von der praktischen Auseinandersetzung mit verschiedensten Elementen, wie beispielsweise dem Singen oder dem Musizieren mit Instrumenten. So unterschiedlich wir auch sind in unserem Schwerpunktfach, verbindet uns doch eines – die Liebe zur Musik.

Yannick Portmann (4ML): Bildnerisches Gestalten «Ich kann nicht Zeichnen.», ist eine der meist verbreiteten Parolen, welche unter Schülern kursiert. Kunst ist viel mehr als blosses Abzeichnen. Im Bildnerischen Gestalten findet jeder seine kreative Ader und seinen Stil. Spannende Diskussionen über Werke und Künstler aus aller Welt versehen den «BiG»-Schüler mit einem breiten Allgemeinwissen und der Kompetenz, Alltägliches aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Raus aus dem Schulalltag, hinein in die Welt der Kreativität.

Melina Aletti (4aL 2016): Griechisch Die Vorzüge, Griechisch zu lernen, sind vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar, doch deshalb nicht weniger zahlreich. Ich habe Griechisch gewählt, weil ich mich sowohl für Sprachen als auch für Geschichte interessiere. Ich sehe bis heute in diesem Fach eine hervorragende Möglichkeit, sich mit einer faszinierenden Sprache zu beschäftigen und gleichzeitig einen Einblick in die Anfänge unserer Kultur zu erhalten. Egal, was man später einmal studieren will: Griechisch vermittelt ein Basiswissen und Verständnis von Zusammenhängen, das weit über das Fach hinausreicht.

Olivia Lanni (3LM): Latein Dass das Latein eben doch keine so tote Sprache ist, hat mir dieses Schwerpunktfach schon mehrmals aufgezeigt. Im Lateinunterricht eignet man sich durch das Übersetzen und Analysieren verschiedenster Texte von Philosophen, Rednern und vielen weiteren Autoren ein breites Wissen über die Mythologie und damalige Ereignisse an. Die Themen reichen von uralten Geschichten bis hin zu Graffitis und zeigen auf, wie wichtig das Latein für die Entstehung unserer heutigen Kultur war.

Jeanne Send (4NL): Italienisch Sprachen habe ich schon immer geliebt, sie faszinieren mich. So fiel meine Wahl von Anfang auf das L-Profil – nur, welche Sprache? Ich entschied mich für die Sprache Dantes, die Sprache der Oper, um einerseits die Harmonie und Melodie in ihrem Klang zu geniessen und gleichzeitig in die Kultur Italiens einzutauchen. Mit meiner Wahl habe ich nun in diesen vier Jahren die dritte Landessprache der Schweiz so erlernt, dass ich die Möglichkeit habe, Italienisch vor allem auch in der Schweiz beruflich anzuwenden.