Käme das Kunstmuseum im Hübeli unter, stünden an der Kirchgasse an repräsentativer Lage zwei städtische Liegenschaften zur Verfügung, die nach einer Sanierung zu gutem Geld an das Gewerbe vermietet werden könnten.

Im Schulraumplanungs-Bericht steht, dass «die zukünftige Nutzung des Schulhauses Hübeli rasch geklärt werden muss». Diese Frage ist derzeit aber nicht prioritär, weil das Schulhaus erst in ein paar Jahren leer steht. Zuerst muss sich die Politik einig werden, wohin das Kunstmuseum zügeln soll – wenn überhaupt – und was mit der in diesem Jahr frei werdenden Naturmuseums-Liegenschaft passiert. Die Museumsplanung hat jetzt Vorrang.