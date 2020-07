Die Klimaaktivisten radeln wieder – mit Mundschutz für ein besseres Klima

Selbstgemalte Plakate mit Slogans wie «Klimaschutz jetzt», «Go Velo», «Kurzstreckenflüge nur für Insekten», «Save the Planet» oder ein auf dem Kopf stehendes Auto zum Velo umfunktioniert mit dem Schriftzug «Pollution» beim Auto und «Solution» beim Velo. Dann zog die Velokarawane über die Bahnhofsbrücke bis in die Kirchgasse. Auf der Fahrt riefen die Teilnehmenden «Gottfriedstutz Klimaschutz», «Was weimer? Klimagrächtigkeit!», «Wäm sini Zuekunft – Eusi Zukunft» und auch englische Slogans wie «System chance not climate change» und «The oceans are rising and so are we.» Dass der Klimaschutz ein Anliegen der Jugendlichen ist war am Samstag offensichtlich. Nur wenige ältere Personen waren unter den rund 50 Teilnehmenden zu sehen.

Am 21. August soll das 1. Jubiläum zum Klimastreik Olten mit einem Klimafest gefeiert werden. Jeden letzten Freitag im Monat wird ein Veloschwarm organisiert. Infos: https://olten.climatestrike.ch/