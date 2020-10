Die Grünliberalen wollen keine bürgerliche Listenverbindung eingehen

Die GLP-Basis will keine Listenverbindung mit den bürgerlichen Partnern FDP, SVP und CVP für die Gemeindeparlamentswahlen im kommenden Frühling eingehen. Nach einer rund dreistündigen Parteiversammlung, die coronabedingt digital abgehalten wurde, hat sich die Basis gegen einen grossen bürgerlichen Schulterschluss entschieden, sagte Oltens Gemeindeparlamentarier Christian Ginsig am Dienstagabend auf Anfrage.

Die Grundwerte der Partei wären in einer solchen Listenverbindung zuwenig repräsentiert. Rund 20 Mitglieder beteiligten sich laut Ginsig an der Onlinediskussion. Was das für die GLP, aber auch für die bürgerliche Listenverbindung heisst, war am Dienstagabend noch offen.