Es ist eine Premiere: Die Gastroregion Olten Niederamt hat einen Preis geschaffen. Der nennt sich sinnigerweise «Goldene Pfeffermühle» und wurde gestern Nachmittag erstmals vergeben. An wen? An Margrith Hochenwarter vom «Gleis 13» in Olten. Klar, Freude bei der 73-jährigen Empfängerin, die seit 40 Jahren das Restaurant in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs betreibt und sich gerade überlegt, wohin das gute Stück zu hängen oder allenfalls zu stehen kommen wird. «Ach, das weiss ich jetzt noch nicht», sagt sie dann fast ein bisschen gerührt. Aber ein Ehrenplatz ist dem Preis sicher.