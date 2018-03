Dem «Astoria» kommt im Gegensatz zu den anderen auch die Terminplanung entgegen. Erst Anfang Mai will Buchser wieder draussen bestuhlen. In den kälteren Monaten verzeichnet weder das Restaurant noch das Hotel baustellenverursachte Einbussen. «Die Gäste reisen grossteils nach 17 Uhr an und sind schon wieder weg, wenn die Bauarbeiten am Morgen beginnen», sagt Buchser. Doch natürlich ist auch er froh, wenn die Baustelle weg ist.

Schon Ende März soll laut aktuellen Informationen der Baudirektion Olten nur noch auf der gegenüberliegenden Strassenseite gebaut werden. Dann ist auch die Papeterie Köpfli und das Blumenhaus Frei wieder einfacher zugänglich. Ende Juli 2018 soll auch die andere Strassenseite fertig sein.