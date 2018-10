Der Dokumentarfilm der ehemaligen Pornodarstellerin und Filmemacherin Ovidie über Eva-Marrees Schicksal zeigt eindrücklich auf, wie das für viele Politiker und Feministinnen attraktive «Schwedenmodell» der Freierbestrafung zu einer noch grösseren Stigmatisierung der Sexarbeiterinnen führt, ihnen alle Rechte nimmt und sie erst recht zu Opfern macht.

«Wo Sexarbeiterinnen keine Rechte haben» ist ein höchst aktuelles und aufwühlendes Plädoyer für die Entkriminalisierung und Entstigmatisierung von Sexarbeit, dem sich die Fachstelle Lysistrada voll und ganz anschliessen kann. Für dieses Ziel – mehr Rechte für Sexarbeitende – setzt sie sich seit ihrem Bestehen auf allen Ebenen ein.

Weiblicher Sextourismus

Neben Prostituierten, die sich wie Eva-Marree aus einer relativ selbstbewussten und privilegierten Position heraus für die Sexarbeit entscheiden, kennt Lysistrada auch die Realitäten anderer Sexarbeitenden. Aus grosser ökonomischer Not heraus arbeiten sie weniger mit Vergnügen als schlicht, um ihre Familien zu ernähren. Sie tun das hier in der Schweiz und sie tun das in ihren Heimatländern.

Ulrich Seidl zeigt uns in «Paradies: Liebe» Männer, die dasselbe tun, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, um für ihre Familien aufzukommen. Und er überführt uns dabei unseren doppelten Standards: Dass wir nämlich grundsätzlich geneigt sind, Frauen als Opfer zu sehen und Männer als Täter, selbst wenn hier die Frau die Sextouristin ist. Mit Teresa, einer älteren Österreicherin, haben wir zunächst Mitleid, wenn sie auf der Suche nach etwas Zärtlichkeit im Urlaub in Kenia an einen jungen Mann gerät, der ihre Gutgläubigkeit schamlos ausnutzt.

Zwar stellt Seidl die Frage nicht selbst, aber sie drängt sich auf: Warum begegnen wir weiblichen Sextouristen und Freiern insgesamt nicht in demselben Mass moralisch abwertend wie den Männern? Warum müssen in der gesellschaftlichen Vorstellung Prostituierte zwangsläufig Opfer und Freier Täter sein? Weil wir Frauen grundsätzlich in der Opferrolle sehen wollen? Diese Vorurteile werden mit den beiden Filmen in der Reihe Cinema Lysistrada hinterfragt. (mgt/otr)