Die Gemeinde Boningen hat seine fetten Jahren hinter sich. Das wurde allen deutlich, die am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung waren. Trotz der von den Stimmberechtigen klar genehmigten Steuererhöhung um 10 Punkte auf 125 Prozent – damit liegt die Gemeinde nun über dem kantonalen Schnitt von 118,7 Prozent – weist das Budget 2018 immer noch ein Minus von 124'000 Franken auf. Das Pro-Kopf-Vermögen sinkt um 276 auf noch 824 Franken.

Noch vor wenigen Jahren sah es ganz anders aus: Zwischen 2011 und 2014 gehörte die Gemeinde mit einem Steuersatz von 99 Prozent, der dank der einmaligen Steuerzahlung von 2 Millionen Franken der damaligen Atel Hydro AG (heute Alpiq Hydro Aare AG) möglich wurde, zu den steuergünstigsten Gemeinden im Kanton.

Damals kam die Steuersenkung auf Antrag eines Komitees zustande, der Gemeinderat wollte am bestehenden Steuerfuss von 105 Prozent festhalten. Vereinzelt gab es an der Gemeindeversammlung auch Stimmen, die es als Fehler bezeichneten, nach dem Steuergeschenk der Atel gleich den Steuerfuss so tief zu senken.

Für ein Budget 2018 mit einer schwarzen Null hätte es sogar einen Steuersatz von 133 Prozent gebraucht, wie Gemeinderat Rolf Nussbaumer vom Ressort Finanzen weiter darlegte. Für eine Erhöhung gleich um 18 Punkte konnte sich der Gemeinderat aber nicht erwärmen. Vielmehr will das Gremium vor allem mit einem Bevölkerungszuwachs erreichen, dass mehr Steuergelder fliessen.

So soll Einwohnerzahl wachsen

Gemeindepräsident Manfred Zimmerli skizzierte an der Versammlung, welche Massnahmen dazu geplant sind. Zum einen soll mit der Ortsplanungsrevision neues Bauland verfügbar gemacht werden und gewisse Vorschriften fallen – etwa, dass nur Satteldach-Häuser gebaut werden dürfen. Zum anderen gibt es das Projekt Boningen 900.

Zu den 770 Einwohnern (Stand Ende 2016) sollen mittelfristig dank zwei weiterer, von der Bürgergemeinde finanzierter Mehrfamilienhäusern neue Familien mit Kindern nach Boningen ziehen. Gleichzeitig könnte so auch die Schule im Dorf gesichert werden. Dazu gibt es weitere Massnahmen wie die Erneuerung der Gemeindebroschüre oder ein besseres Standortmarketing.