Erst etwas zaghaft, dann aber rasch füllte sich der Dorfplatz in Hägendorf mit neugierigen Gästen. Für einen reibungslosen Ablauf der Chilbi sorgte der Fussballclub als Organisator. Kulinarische Stände und Bahnen zogen das Publikum wie Magnete an. Die Festzelte füllten sich im Nu. Viele lokale Stände boten Speis und Trank an. Zum Beispiel gab es beim STV feine Crêpes, bei der Jugendgruppe alkoholfreie Caipirinhas und beim Männerchor Liederkranz ofenfrische Pizzas. Für die Kinderwagentruppe luden nostalgische Karussells oder eine Lokibahn zur Fahrt ein. Nicht fehlen durften natürlich die rasante Fallhebebühne oder die Gokartbahn. Und wer den Heimweg auch nach Stunden noch nicht antreten wollte, konnte sich im Spiegellabyrinth verirren. (plu)