Bereits 2007 haben die SBB in Zusammenarbeit mit Stadt und Kanton für ihr Areal am Bahnhof Olten zwischen Bahngleisen und Aare eine Entwicklungsstrategie erarbeitet: Auf dem historischen Bahnareal soll in Kombination von Wohnen, Arbeiten, Betrieb, Verkauf, Retail und Gesundheit ein unvergleichbares, neues Quartier von Olten mit regionaler Strahlkraft entstehen. Ein wesentliches Element ist zudem das Nebeneinander der bestehenden, geschützten Altbauten mit modernen Neubauten. Auf dieser Basis wurde 2014 ein Teilzonen- und Gestaltungsplan genehmigt, der Gebäude mit einer Höhe von bis zu 13 Geschossen vorsieht. Als erster Schritt wurde in einem separaten Verfahren die neue SBB-Betriebszentrale Mitte erstellt, welche ab Ende 2014 bis Mitte 2016 schrittweise in Betrieb genommen wurde.