Wie hiess doch der Film gleich, mit dem Heinz Rühmann in den 1930er-Jahren seinen Durchbruch feierte? Genau: Die Drei von der Tankstelle. Bei der Traumautofabrik im Oltner Waldheim spielt ebenfalls ein Trio die Hauptrolle, aber von Tankstelle keine Spur. Von Autos dagegen schon. Ganz handelsübliche, deren Besitzer den Garagenbetrieb in Anspruch nehmen und dann solche, von deren Provenienz die Garagebetreiber den Firmennamen abgeleitet haben: von Traumautos nämlich.

Maklerdienste sind das eine Standbein

Die Drei von der Traumautofabrik sind Hans Wittkopp (46), Luciano Cahenzli (27) und Katja Schaalburg (47). Sie sagen: «Was wir anbieten ist einzigartig, jedenfalls in der Region hier.» Und sie meinen damit Maklerdienste, von der Bestellung bis zum vors Haus gelieferten Traumwagen mit Zulassung, sämtlichen Papieren und überhaupt allem drum und dran. «Dafür gibts einen Markt», sind die Drei überzeugt. Und wer sich darunter nichts vorstellen kann, hört sich vielleicht am besten ein Beispiel an, denn Traumwagen ist nicht gleich Traumwagen.