«Wir haben viel mehr Interessenten als Plätze.» Christoph Koch, Bereichsleiter Gewerbe lächelt. Sein Stellvertreter Nhuc Khoan Chang ebenfalls. Zusammen organisieren die beiden die Chilbi in Olten, haben im Vorfeld erstmals die 125 Standplätze öffentlich ausgeschrieben – und prompt 400 Bewerbungen erhalten. «Der Platz in Olten ist begehrt», sagt Nhuc Khoan Chang.

Bram von der Geisterbahn-Familie

«Stimmt», sagt Bram van de Molengraft aus dem Hintergrund. Der 30-jährige Niederländer ist mit seiner Geisterbahn zum dritten Mal in der Dreitannenstadt zu Gast. Wäre es anders, der verheiratete Familienvater wäre nicht hier. Dass ihm seine Eltern denselben Vornamen gegeben haben, den auch Dracula-Autor «Bram» Stoker trägt, erwähnt er als amüsantes Detail. Denn van de Molengraft kommt –, wenn man so will – aus einer Geisterbahnfamilie. «Schon mein Vater betrieb eine solche», sagt er.