Die Lametta flimmert schon leicht im Wind, die Chromstahlverzierungen sind poliert. Die Chilbi Olten kann kommen. Die 125 Standplätze sind voll ausgebucht. "45 Bahnen und Buden, knapp 30 Marktfahrer und viele Gastroanbieter erfreuen das Chilbiherz", sagt Christoph Koch, Organisator des jährlichen Grossanlasses.

Als besondere Attraktion und erstmals in Olten wartet "Phönix". Was der kann? Schwingen und rotieren bis zum Abwinken. Eine Herausforderung, auch für die Magengrube. Und was auch nicht fehlen darf: das gute alte Karussell; dreht in gemächlichem Tempo seine Runden. Am Freitagabend geht's los. Die Ouvertüre folgt ab 18 Uhr.