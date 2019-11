Die Brücke zur Bahnhofterrasse ist wieder offen

Es ist soweit: Die Treppe, die vom Bahnhofquai auf die Bahnhofterrasse in Olten führt, ist wieder geöffnet und in Betrieb. Nach einer turbulenten Bauzeit von rund sechs Monaten, wegen Verzögerungen technischer Art wurden die Baufortschritte immer wieder unterbrochen, steht das Provisorium jetzt zur Verfügung. Das Bauvorhaben hatte im Oktober gar zu einer parlamentarischen Intervention der Grünen-Fraktion geführt. Damals wurde in Aussicht gestellt, das Vorhaben würde spätesten Ende November fertig gestellt. Der Termin konnte eingehalten werden, die veranschlagten Kosten von 270000 Franken ebenso.