Vom 21. bis 23. September findet in der Eishalle Kleinholz der Dreitannencup statt. Der nationale Eiskunstlaufwettbewerb ist seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der Eislaufsaison. Auch dieses Jahr werden über 200 Läufer und Läuferinnen den Weg nach Olten finden. Das Programm startet am Freitag bereits um 7 Uhr und endet am Sonntagabend. Während dieser drei Tage ist die nationale Spitze des Eiskunstlaufens in Olten vertreten. Neben den Vizeschweizermeistern in der Kategorie Elite werden diverse Schweizer Meisterinnen und Schweizer Meister der Nachwuchskategorien 2018 am Start sein. In den Breitensportkategorien, welche jeweils zu Beginn und am Ende des Tages laufen, sind 7 Läuferinnen des Eislaufclub Olten vertreten. Der detaillierte Zeitplan ist zu finden auf www.eislaufclubolten.ch. (mgt)