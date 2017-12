Von der Bohne zum Getränk

Die Kaffeerösterei Senti bezieht ihre Bohnen unter anderem aus den Ländern Uganda, Indien, Brasilien und Jamaika. Dort sammeln Kaffeebauern die Bohnen von den Sträuchern, trocknen und lagern sie, bevor sie über den Luft- oder Seeweg verfrachtet werden. Geschäftsführer Jann Senti holt seine Produkte selbstständig in Basel ab, bevor er die Bohnen dann in seiner eigenen Rösterei weiterverarbeitet.

Die Röstmaschine erhitzt die Bohnen mithilfe von Luft dann konstant über eine Zeitdauer von 20 Minuten und bei einer Temperatur von bis zu 200 Grad. Dabei hat die Bohne Zeit, die Wärme aufzunehmen und gleichzeitig ihr Aroma zu entwickeln. In der Industrie dauert dieser Vorgang nur einen Bruchteil der Zeit: knapp 90 Sekunden.

Die Bohne werde dann aber nur von aussen erhitzt, die Wärme kann jedoch nicht bis ins Innere vordringen. «Das ist wie bei einem Kuchen, der bei 1000 Grad gebacken wird. Der sieht nach ein paar Minuten von aussen fertig aus, innen ist er aber noch nicht gut», vergleicht Kaffeekenner Senti. Die ersten 19 Minuten während des Röstens passiere beinahe überhaupt nichts. «Aber die letzten 30 Sekunden sind matchentscheidend.» Dann erhalte die Bohne den perfekten Röstgrad und beginnt zu poppen wie Popcorn. Dieser hörbare Vorgang ist der erwünschte Zellenaufbruch, der das Aroma freisetzt. Ist dieser Grad erreicht, müssen die Bohnen umgehend abgekühlt werden.

Kaufen kann ein Privatkunde den Kaffee seit der Umstrukturierung vor zwei Jahren nicht mehr direkt in der Rösterei. Dafür beliefert Senti rund ein Dutzend Händler, wie beispielsweise Wittich Weine und Biere oder Hüftgold Cupcakes & Co. in Olten. Zudem servieren ausgewählte Restaurants den Kaffee der Sentis. Auch mit den Vereinen aus dem Dorf steht Senti in gutem Kontakt. «Bei gewissen Anlässen sponsern wir gerne, das ist für uns die beste Werbung.» So etwa an der Chilbi in der Kaffi-Stube. (SKU)