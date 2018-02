Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit einem Stimmenverhältnis von 80 zu 20 Prozent dem Schulhausneubau Alp 2 am 24. September vergangenen Jahres an der Urne zugestimmt haben, lag dem Rat nun das Baugesuch zur Genehmigung von der AG Schulraumplanung (SRP) vor. Das Baubewilligungsverfahren dauert vom 2. März bis 17. April 2018. Der Spatenstich durch die Schülerinnen und Schüler ist auf den 28. Juni 2018, 15 Uhr, geplant. Baubeginn ist am 9. Juli 2018.

Die Inbetriebnahme ist nach den Sommerferien kommenden Jahres vorgesehen. Dominic Roppel, Vorsitzender der AG SRP stellte noch einmal das Projekt vor und erläuterte den Zeitplan. In der Folge stimmte der Rat der öffentlichen Auflage des Baugesuchs einhellig zu. Gleichzeitig fasste der Rat den Auftrag zur Erarbeitung eines behördenverbindlichen Konzepts zur Energiestrategie von gemeindeeigenen Immobilien. Die Infrastrukturkommission stellt entsprechende Anträge an den Rat.

Mit der letzten grossen Ortsplanungsrevision 2001 hat der Gemeinderat als Planungsbehörde bewusst fünf Quartiere mit historisch gewachsener schützenswerter Siedlungsstruktur von besonderer Eigenart unter Volumenschutz gestellt mit der Absicht, diese besondere und einzigartige Siedlungsform in Wangen bei Olten zu erhalten. Es handelt sich hierbei um sogenannte Fritschi-Häuser, wie sie vor allem in den 1960er-Jahren in Wangen entstanden sind.

Es gibt im Dorf wenig Bauten und Anlagen mit einer so hohen raumplanerischen Identifikation. Bei den fünf unter Volumenschutz gestellten Quartieren handelt es sich um die Siedlungen Höhenweg, Im Länteli, Wegacker/Dorfstrasse, Chrüzmatt und Brütschenmatt. Bis heute gibt es aber nur für die Siedlung am Höhenweg ein behördenverbindliches Konzept aus dem Jahr 2000, welches vom Planteam S, dem damaligen Planer der Ortsplanungsrevision 2001, erstellt wurde.

Fehlende Konzepte

Da es bis heute für die anderen vier Quartiere weder einen Gestaltungsplan noch ein behördenverbindliches Konzept gibt, muss die Bau- und Planungskommission Baugesuchsanfragen, die mit wesentlichen Erweiterungen oder Veränderungen einhergehen, gestützt auf die geltende Regelung im Zonenreglement, ablehnen.