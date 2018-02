Wer den goldenen Schlüssel des Stadthauses in Händen hält, der führt auch die Geschäfte. Naaren-tradition. Und der wechselt unter jeweils ein paar spitzen Reimen im Foyer des Stadthauses den Besitzer: Am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, vom weltlichen Martin I. – es gab nämlich noch nie einen Stadtpräsidenten mit diesem Vornamen – zu Rätschwyb Obernaar Rahel, die partout nicht Obernäärin sein will.

Item: Was der Stadtpräsident aus dem Haus der politischen Narren seiner Compatriote ad interim unter Zeugen präsentierte, waren unter anderem die zehn stadträtlichen Gebote, von denen zumindest eines in Erinnerung bleiben wird: Wie sagte er doch: «Serschte luutet churz und böndig: Mer Männer si us Prinzip nid söndig.»

Wäre eine Blasmusik zugegen gewesen, sie hätte einen unendlich langen Tusch gespielt. So bliebs bei den Lachern, denen präsidiale Seitenhiebe Richtung Parlament vorausgegangen waren: Hier nämlich werde, so Martin I., jahrein, jahraus mit viel Lust debattiert, aber es komme nicht eben viel dabei heraus.