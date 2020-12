Der Prozess gegen William W. ist vorerst unterbrochen — Verteidiger fordert ein neues Gutachten

Am Amtsgericht Olten-Gösgen hat der Prozess gegen den rückfälligen Sexualstraftäter William W. begonnen. Ihm werden mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, begangen zwischen Juli und November 2018 vorgeworfen. Am Donnerstagmorgen sind innerhalb des Beweisverfahrens zwei Zeuginnen befragt worden. Beide waren an dem Tag in der Oltner Friedenskirche anwesend, an dem W. ein Kind missbraucht haben soll.

Der Angeklagte selber zeigte sich bei der Befragung durch Amtsgericht-Statthalter Valentin Walter wortkarg. Zu den Vorwürfen schwieg er – auf Anraten seines Anwalts, wie er sagte.

Dringender Streitpunkt ist jetzt ein Ergänzungsgutachten, das von Verteidiger Thomas Fingerhuth als «unverwertbar» bezeichnet wird. Dies deshalb, weil der Verfasser des Gutachtens dem Angeklagten die Mitwirkung nicht ermöglicht haben soll. Der Gutachter war aufgrund einer früheren Aussage von William W., nicht an Gutachten mitzuarbeiten, automatisch davon ausgegangen, W. sei auch für das Ergänzungsgutachten nicht zugänglich.

«Im Mindesten hätte der Gutachter einmal mich oder den Beschuldigten fragen müssen», stellte die Verteidigung klar. Rechtsanwalt Fingerhuth beantragt deshalb dem Gericht, das Verfahren zu sistieren und zunächst ein neues Gutachten zu erstellen. Wird der Antrag gutgeheissen, ist der Prozess auf einen unbestimmten Zeitpunkt vertagt. Wenn nicht, geht es am Freitag mit dem Abschluss des Beweisverfahrens sowie den Plädoyers weiter. (phil)