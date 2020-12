Der Prozess gegen den Sexualstraftäter William W. ist im Gange — der Angeklagte zeigt sich äusserts wortkarg

Am Amtsgericht Olten-Gösgen ist der Prozess gegen den rückfälligen Sexualstraftäter William W. in Gang, dem sexuelle Handlungen mit einem Kind in drei Fällen, begangen zwischen Juli und November 2018, sowie sexuelle Nötigung und mehrfache Schändung vorgeworfen werden. Es wurden zwei Zeuginnen befragt, die aussagten, dass der Beschuldigte am Rande eines Gottesdienstes in der Oltner Friedenskirche Kinder belästigt haben soll.

Der Angeklagte William W. zeigte sich bei der Befragung durch Amtsgericht-Statthalter Valentin Walter äusserst wortkarg. Zu den Vorwürfen schwieg er - auf Anraten seines Anwalts, wie er sagte. Er fühle sich in dem Verfahren ungerecht behandelt, so William W.