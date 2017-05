Auch Bauherr Sigmund Bachmann nimmt an jeder Sitzung teil. «Wir sind auf die Kooperationsbereitschaft des Grundeigentümers angewiesen», so Stadtschreiber Markus Dietler. Andernfalls wären die formulierten Ziele, künftig mehr Abwechslung in die Wohnnutzungen zu bringen und die Strassenräume und Grünflächen gestalterisch aufzuwerten, nicht anzugehen gewesen.

Bis 45 Meter hoch

Wie der Schwarzplan zeigt, besteht der aktuell verfolgte Ansatz darin, dass in Olten SüdWest vier asymmetrisch angeordnete Gebäudekomplexe gegenüber vom Bahnhof Hammer mit einer maximalen Höhe von bis 45 Metern die Leuchttürme hoher Dichte bilden. Die interne Arealerschliessung erfolgt neu künftig von Ost nach West. «Das heisst nun aber nicht, dass die Gebäudehöhen Richtung Westen zwingend kontinuierlich abnehmen», hebt Dietler hervor. Dies würde der Bebauungsmischform widersprechen und die über eine lange Zeitdauer erfolgende Entwicklung erneut einschränken.

Masterplan als Vorarbeit für Gestaltungsplan

Dennoch: Wahrnehmbar ist die luftiger werdende Struktur Richtung Westen. «Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die im gültigen Gestaltungsplan definierten Höhen, die sich am Plateau Gheid orientieren, aufgebrochen werden», so Dietler, der gleichzeitig zu bedenken gibt, dass die im Masterplan bestimmten Vorstellungen nicht zwingend eins zu eins in den überarbeiteten Gestaltungsplan einfliessen werden.

Bis zum Abschluss des Masterplans sollen die Leitplanken noch präzisiert werden, auf deren Basis die Grundeigentümerschaft bis zirka Ende 2018 die Ausarbeitung des neuen Gestaltungsplans vorsieht. Bevor der Gestaltungsplan ausgearbeitet wird, ist nach der Sommerpause vorgesehen, die Öffentlichkeit im Detail zu informieren.