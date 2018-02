Manchmal an Edward Hopper, den Maler des Amerikanischen Realismus. Manchmal an Ferdinand Hodler, den Schweizer Maler des Symbolismus und des Jugendstils. Manchmal ansatzweise gar an René Magritte, den belgischen Maler des Surrealismus.

Die Liste jener, an die Marc-Antoine Fehrs Werke gelegentlich erinnern, könnte beliebig erweitert werden. Noch bis 13. Mai zeigt der verblüffend eloquente und unverstellte Zürcher in «Renaissance», so der Ausstellungstitel, über 100 Bilder seines jüngeren Œuvres im Kunstmuseum Olten.

Grossformatige wie «Le Livreur» in epochalen Massen von 260 auf 400 Zentimeter. Zudem handliche Kleinformate mit eindrücklichen und herzerfrischenden banalen, meist naturalistischen Motiven, die spürbar an Bedeutung gewinnen, werden sie so präsentiert wie Fehr dies zu tun pflegt. Wie nannte er doch seine Praxis an der Pressekonferenz im Kunstmuseum Olten? Genau, die «Monumentalisierung von Bescheidenem».

Die ganze Welt malen

Bescheidenes umgibt uns, in rauen Mengen. Dass sich Fehr diesem unendlich wirkenden Gemenge annimmt: fast ein Anachronismus, zumindest aber ein sympathischer und lebendiger Gegenpol zum Aufgesetzten, Überdrehten, Marktschreierischen dieser Tage. «Man könnte die ganze Welt malen, es gibt so viele Motive, dass man schier verrückt wird darob», sagt der weitgehend autodidaktisch gebildete Maler ungeniert.

Fehr personalisiert das Gewöhnliche, Unspektakuläre, Banale, kombiniert deren Elemente mit samtener Intuition zu Grossem und macht damit sichtbar, was sich beim Blick durchs sprichwörtliche Rasterelektronenmikroskop offenbart: Die überraschende Abbildung des Realen, welches im Makrokosmos der herkömmlichen und alltäglichen Wahrnehmung untergeht.