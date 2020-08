Der erste Garage-Sale war ein Erfolg - und ruft nach einem Dacapo

Kappels erster Garage-Sale ist am Samstag erfolgreich gestartet. Ruth Baumann ist hell begeistert: «Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Doch bereits um halb acht standen die ersten Besucher vor der Garage, und so ging es den ganzen Tag weiter», sagt die Mitorganisatorin. 30 Parteien beteiligten sich am ersten Garage-Sale.