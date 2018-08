An der Parteiversammlung der SP vom Mittwochabend waren die Städtischen Betriebe Olten (sbo) als Hauptthema traktandiert. In seiner Präsentation versuchte Geschäftsleitungsmitglied Ruedi Moor die rund 20 Genossinnen und Genossen zu einer Diskussion zu motivieren über die ökologische Ausrichtung etwa der Gebührentarife oder über die Frage, ob die sbo in einen Monopol- und Konkurrenzbereich aufgeteilt werden sollen. Da allerdings die beiden sbo-Verwaltungsräte Aristide Roberti, ein SP-Mitglied, und der parteilose Urs Zurfluh anwesend waren, verkam die Parteiversammlung zu einer 90-minütigen Fragerunde.

So machten die beiden mehrfach deutlich, dass die sbo ihre Geschäfte in einem engen Rahmen tätigen, sodass etwa die Preisgestaltung eingeschränkt ist. «Die staatliche Regulierungsbehörde Elcom genehmigt alle Strompreise, die unter der Monopolgrenze von jährlich 100 000 Kilowattstunden sind, und schaut darauf, dass die Marge nicht zu hoch ist», sagte Roberti. Zudem verwies Zurfluh auf die kritisierten stillen Reserven und bezeichnete diese als finanzielle Mittel, um gewisse Risiken zu decken. «Das Geld verschwindet nicht einfach so aus der Kasse der sbo», beruhigte er die Anwesenden. (fmu)