Die Basler Detailhändlerin hat Anfang Jahr die schweizerische Aperto-Gruppe übernommen, die Bahnhof- und Tankstellenshops an attraktiven Standorten in der ganzen Schweiz besitzt.

Nach der Umgestaltung der Aperto-Läden am Bahnhof in Brugg und jenem in Goldau ist die Filiale am Bahnhof Olten die dritte Neueröffnung im Gebiet Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich, wie Patrick Häfliger, Leiter Presse auf Anfrage erklärt. Weitere sollen folgen.