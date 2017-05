Seit dem Jahr 2005 gehört Gunzgen zu den «habligen» Gemeinden, wie man so schön sagt. Will heissen: Seit 12 Jahren weist die Gemeinde ein stetig wachsendes Nettovermögen pro Kopf aus. Derzeit liegt dieses bei knapp 2500 Franken und hat sich in den letzten Jahren eines kontinuierlichen Zuwachses erfreut.

Gunzgen ist aktuell fern aller Finanzschwierigkeiten. So etwas nennt man für gewöhnlich solid. Auch die Spezialfinanzierungen Abwasser, Abfall und Antennen schliessen mit Ertragsüberschüssen. Abwasser- und Kehrichtgebühren müssen in den nächsten Jahren nicht erhöht werden, da keinerlei «grössere Investitionen notwendig werden», wie von Arx meinte.

Nach 40 Minuten konnte Gemeindepräsident Hansruedi Krähenbühl die ohne Wortmeldung verlaufene Versammlung schliessen. Zuvor aber wurde noch Peter Eggenschwiler für 25 Dienstjahre geehrt, der vormalige Verwalter Hansjörg Steiner für seine in diesen Tagen auslaufenden Dienste auf der Gemeindeverwaltung ebenfalls.