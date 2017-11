Nur bei Zauberer Max will es einfach nicht klappen, obwohl er doch in Besitz eines uralten Zauberbuches ist, das er täglich studiert. «Katastrophen-Zauberer», nennt ihn der Direktor bereits und will ihn aus dem Zirkus werfen, falls seine Tricks auch diesmal nicht klappen sollten. Alle wenden sich gegen ihn, einzig Tänzerin Janka hält zu ihm. Max bekommt eine letzte Chance.

Gemeinsam mit Janka macht er sich an die Arbeit. Doch plötzlich zucken Lichtblitze, steigt Nebel auf und Donner grollt im Zirkuszelt. Der Zirkus verwandelt sich in einen dunklen Wald und Janka, Max und alle anderen Zirkusmitglieder haben sich in Vögel verwandelt. Der Direktor schimpft, flucht und verlangt von Unglücksrabe Max die Rückverwandlung.

Wenn nur nicht das Zauberbuch verschwunden wäre… Die Suche nach den sechs goldenen rettenden Zauberseiten beginnt; alle im Saal sind aufgefordert zu helfen. Schliesslich die Lösung: Es muss Vogelhochzeit gefeiert werden. Rabe Max und Elster Janka heiraten, alle Kinder im Publikum müssen das Fidirallalla des bekannten Kinderliedes «Ein Vogel wollte Hochzeit machen» mitträllern und – alle Zirkusvögel nehmen ihre ursprüngliche Gestalt wieder an. Die Premiere – gerettet!

Die Stimmung im Saal wird immer gelöster: Es wird gesungen und im Takt geklatscht. Zum Schluss hat die Clownin sogar die Sahnetorte im Gesicht. Töchter 1 und 2 üben sich wie immer in Zurückhaltung. Auf der Rückfahrt: wohlwollendes Schweigen. Zu Hause dann die kleinere: «Das Rad kann ich genauso gut schlagen wie die eine Tänzerin!» Na, dann…