Seit Freitag Nachmittag ist das kantonale Test-Zentrum am Rötzmattweg 51 in Olten in Betrieb. Zu Fuss und per Auto können Leute, die keine gesundheitliche Beratung benötigen, die Corona-Schnelltests machen lassen. Das Resultat liegt innerhalb einer Stunde vor. Beim Start blieb es allerdings noch relativ ruhig.