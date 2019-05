Die «Original Streetfood Festival Tour» geht bereits in ihre fünfte Saison. In allen Städten findet man den Termin bereits als traditionellen Event in den Agenden. Mit schweizweit 400'000 Besuchern wurde auch im letzten Jahr wieder ein Besucherrekord verzeichnet.

In Olten wird der Event am kommenden Wochenende, vom 24. bis 26. Mai auf der Begegnungszone Kirchgasse und dem Munzingerplatz stattfinden. «Eine wahrlich perfekte Location in der Innenstadt», sagen die Organisatoren.