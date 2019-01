Oli Krieg: Wie das wahrscheinlich in jedem Familienbetrieb funktioniert, in dem der Vater gleichzeitig noch der Chef ist: Es gibt Vor- und Nachteile. Zum Beispiel gibt es wohl kaum etwas Flexibleres als ein Familienunternehmen, vor allem weil bei uns alle alles machen – vom Aufbau über den Barbetrieb bis hin zum Putzen. Manchmal gab es aber auch schwierige Momente, etwa wenn man morgens zur Arbeit fährt und noch Probleme von zu Hause mitnimmt. Alles in allem hatten wir aber ein gutes Miteinander. Und für die Schützi war es eine kostengünstige Konstellation, weil ich als Einziger fest angestellt war und die anderen vom Team nur auf Abruf zur Verfügung standen.

Esthi Straumann: Mir war am Anfang nicht bewusst, auf was ich mich da einlasse. Es ist nämlich eine grosse Herausforderung mit den verschiedenen Rollen, die man hat, umgehen zu können. Zudem haben sich Privat- und Arbeitsleben völlig vermischt. Es gab kaum noch eine Trennung. Die Schützi war unser Baby.

Oli Krieg machte eine Lehre als Radio-Elektriker, arbeitete aber nur drei Wochen auf dem Beruf. Er schlug sich danach mit verschiedenen Jobs durch und engagierte sich als politischer Aktivist im Arbeiterkampf und in der Anti-Atom-Bewegung. Nach der Gründung der Wohngenossenschaft Dach in der Äusseren Klus zwischen Oensingen und Balsthal kümmerte sich Krieg ums Finanzielle und übernahm danach weitere externe Mandate. Vor 16 Jahren wurde der heute 64-Jährige Geschäftsführer der Schützi. Seine Frau Esthi Straumann ist seit 9 Jahren bei der Schützi als seine Assistentin dabei, war aber auch schon vorher bei Arbeiten involviert. Die 63-jährige ausgebildete Kindergärtnerin war in Balsthal rund 20 Jahre im Beruf aktiv und hat vorher unter anderem auch den Robinson-Spielplatz in Trimbach während sechs Jahren geleitet. Das verheiratete Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Django Krieg, der weiterhin ebenfalls als Freelancer in der Schützi tätig ist. (fmu)

Dir, Oli, wurde es dann tatsächlich auf einmal alles zu viel. Du bist 2017 ein halbes Jahr lang ausgefallen.

Oli: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir das einmal passieren könnte. Das Burnout hat sich so ausgewirkt, dass ich morgens am Computer sass und arbeiten wollte, aber wie blockiert war und einfach nichts mehr ging. Angefangen hat es, als ich mehrere Sachen gleichzeitig machen sollte: Es ging um die Verlängerung der zehnjährigen Leistungsvereinbarung, das 20-jährige Bestehen der Schützi stand an und ich merkte, dass mein Nachfolger wirtschaftlich nicht nachhaltig so weiterfahren konnte wie bisher. So habe ich etwas die Orientierung verloren. Zum Glück kam ich dank meines Nachfolgers Thomas Knapp, der dies ja auch schon erlebt hatte, an einen guten Psychologen, der mir die Augen geöffnet hat. Ich sei ein typischer Fall: Nämlich jemand, der mit Herzblut an einem Projekt arbeitet, dies zum Teil aufgebaut hat und nun an einen Punkt angelangt ist, wo man bemerkt, dass es nicht mehr vorwärts geht oder Sand im Getriebe ist.

Wie hast Du diese Zeit erlebt?

Esthi: Das Schwierigste war, bis er es geglaubt hat, dass es nicht mehr geht. Ich musste Oli vor die Wahl stellen: Entweder passiert nun etwas oder ich mache nicht mehr mit.

Wie lief der Betrieb in der Schützi weiter?

Esthi: Ich bin zum Teil in die Bresche gesprungen und habe zusammen mit unserem Sohn Django das Tagesgeschäft geführt. Zudem zogen wir jemanden Externen hinzu, weil klar war, dass Oli keine Pause machen kann, wenn ich voll weiterarbeite.

Wie hast Du es dann geschafft, wieder zurückzukehren?

Oli: Mein Psychologe hat mir zuerst empfohlen, mich für eine Zeit lang ganz aus dem Betrieb zurückzuziehen, und mir einen Klinikaufenthalt nahegelegt. Letzteres konnte ich mir aber nicht vorstellen. Trotzdem musste ich mich vom Betrieb klar abgrenzen, ging beispielsweise jeden Morgen im Wald spazieren und konnte dann nach fünf Monaten wieder mit einem 35-Prozent-Pensum einsteigen. Nach meinem Burnout begannen wir uns zudem zu überlegen, wie es weitergeht, und kamen dann zum Schluss, dass wir uns frühzeitig pensionieren lassen wollen.

Ein Auslöser des Burnouts war nach deinen Ausführungen auch die angespannte Beziehung zur Stadt und die harzige Verhandlung bei der auslaufenden Leistungsvereinbarung. Wie seht ihr die Sache im Nachhinein?

Oli: Für mich ist dies zum einen ein politisches Versagen, zum anderen wurde die Schützi aus meiner Sicht in der Stadtverwaltung immer als Fremdkörper wahrgenommen, weil wir für die Verlängerung der Leistungsvereinbarung, aber auch für andere Sachen wie Bewilligungen kämpfen mussten. Und dies macht einem mit der Zeit auch persönlich zu schaffen. Ich merkte, dass ich oft am Schluss der Betrogene bin. Im Grunde genommen ist die Schützi aber für die Stadt – verglichen mit anderen Gemeinden – eine günstige Variante, eine Mehrzweckhalle für Kultur, Vereine, Firmen und Private für ihre Zwecke zur Verfügung zu stellen. Vielleicht liegt dieses zum Teil vorhandene Unwissen über die Schützi auch daran, dass wir selbst zu wenig nach aussen kommunizieren. Wir haben beispielsweise in meinen 16 Jahren nie Werbung gemacht für die Schützi als Veranstaltungslokal, höchstens für einzelne Anlässe.

Esthi: Ich sehe das eigentlich gerade umgekehrt. Für mich müssten sich die anderen informieren. Wenn eine Stadt ein Kulturzentrum hat, müssten die zuständigen Stellen und auch die Politiker wissen, wie das funktioniert, und sich vielleicht auch mal hier blicken lassen. Für mich hat zudem vonseiten der Stadtverwaltung die Wertschätzung gefehlt.