Das Sagi-Areal wird wachgeküsst: Hier entstehen drei Mehrfamilienhäuser

24 Wohnungen entstehen an der Mittelgäustrasse in Wangen bei Olten. Will man der Dokumentation der Bauherrschaft «Alti Sagi AG» in Egerkingen Glauben schenken, sind bereits deren 17 reserviert. Darunter finden sich auch die Attikawohnungen. Zeichen dafür, dass die Wohneinheiten, zwischen 2,5 und 5,5 Zimmer gross, nicht auf Halde gebaut werden.

Ausnützungsziffer wurde erhöht

Was vor Jahrzehnten also noch der Brache anheimfiel, ist in der Zwischenzeit zu einem Baugrund an bester Lage herangereift, wie dem aufliegenden Planwerk zu entnehmen ist. Auch die Einwohnergemeinde Wangen sieht im beabsichtigten Vorhaben eines ihrer strategischen Ziele verwirklicht.

An der Mittelgäustrasse entstehen nämlich altersgerechte Wohnungen (mit rollstuhlgängigem Lift und ohne bauliche Hindernisse) im Sinne des Generationenwechsels und unter erhöhten Anforderungen an die Umgebungsgestaltung und die Energieeffizienz. Aus diesen Gründen hat die Einwohnergemeinde Wangen auch die bestehende Ausnützungsziffer von zonenüblichen 0,4 auf 0,48 erhöht.

Die Überbauung wird im Minergie Standard mit Fotovoltaikanlage erstellt, wie die Bauherrin verlauten lässt. In der Tiefgarage mit knapp 50 Abstellplätzen installiert der Bauherr für die E-Mobilität eine 400 und 230 Volt Steckdose pro zwei Parkplätze. Eine Erdsonden-Wärmepumpe dient der Erzeugung von Warmwasser für Bodenheizung und separatem Brauchwasserspeicher.

Voraussichtlich im Juli 2022 bezugsbereit

Wie die «Alti Sagi AG» in ihrer Dokumentation weiter zu verstehen gibt, ist die Überbauung bis in zwei Jahren bezugsbereit. Sie ist sogar in der Terminierung ziemlich präzise: «Bezugstermin ist im Juli 2022.»

Hinweis: Das Planwerk «Alti Sagi» liegt noch bis 10. August in der Gemeindekanzlei auf.