«Das Problem war: Wann spriesst der Bart?» – Der Elvis von Olten wohnt gleich um die Ecke

In der Küche: Elvis. Im Wohnzimmer: Elvis. Im Stiegenhaus: Elvis. Im Schlafzimmer: Elvis. Wohin das Auge blickt: Elvis. Der King of Rock ‘n’ Roll ist bei Silvano Benzoni fast allgegenwärtig. Jetzt steht er im Treppenhaus seiner Wohnung in Olten. Innert eines Jahres hatte er dessen Wände mit fotografischen Accessoires aus dem Leben von Elvis Presley ausgeschmückt. Säuberlich aufgereiht, hängen sie da. Der King in Sängerpose, als GI in Deutschland, als Filmstar. Silvano Benzoni schiebt seine Baseballmütze etwas in den Nacken. Den typischen Backenbart hat er seit seinen Anfangszeiten als Elvis-Fan. Jedenfalls so ziemlich. «Das Problem war: Wann spriesst der Bart?», lacht der 28-Jährige, während er die Treppe hochsteigt. Der Bart kam. Und mit ihm die Tolle über die Stirn, von der er sich mittlerweile wieder trennen musste. Haarausfall. Benzoni kam drüber hinweg. «Meine Tolle war eigentlich nur schwer mit jener von Elvis zu vergleichen», sagt er.

Als er 18 war, packte ihn das Fieber, das Elvis-Fieber. Mehr zufällig eigentlich. Er surfte damals ein bisschen durch die Welt des Internets und landete via Youtube bei Elvis Aaron Presley, dem König des Rock ‘n’ Roll. Ab Mitte der 1950er-Jahre gehörte der Mann aus Memphis, Tennessee, als einer der ersten Musiker zur Rockabilly-Bewegung, jener Musikrichtung, die weisse Country-Musik und schwarzen Rhythm and Blues zusammenbrachte. Seinen Durchbruch hatte der 1956, als er zur umstrittenen Identifikationsfigur der jungen Rock-‘n’-Roll-Bewegung wurde. Sein Hüftschwung brachte ihm den Namen «Elvis – the Pelvis» ein. Übersetzt: Elvis – das Becken. «Die Bezeichnung gefällt mir nicht», sagt Benzoni trocken. Irgendwie zu aufgesetzt. Aber da, am Computer, da hat es ihn erwischt und seither nicht mehr losgelassen. Elvis’ Musik, Elvis’ Bewegungen, Elvis’ Stimme, Elvis’ Aussehen. Allesamt Gründe, mit denen Silvano Benzoni seine Faszination für den vielleicht wirtschaftlich erfolgreichsten Solokünstler aller Zeiten zu erklären versucht. Obwohl sich Faszination nie schlüssig erklären lässt, eben einfach da ist. Punkt. «Am meisten aber imponiert mir der Umstand, dass der King aus äusserst bescheidenen Verhältnissen stammte, sich beharrlich hochgearbeitet hat und in seinem Erfolg auch die anderen nicht vergass», sagt er.