Das Pflichtlager der Eidgenossen steht unter anderem in Olten

In Zeiten der Corona-Pandemie manifestiert sich die Gefahr in Form von Hamstereinkäufen und leeren Regalen bei den Detailhändlern.

Heinz Eng, Oltner FDP-Gemeindeparlamentarier, ist deren stellvertretender Vorsitzender der und Bereichsleiter für die Pflichtlager Getreide. Er gibt sich beruhigend: «Im Moment ist alles im grünen Bereich, was die Ernährungsversorgung betrifft.» Die Genossenschaft Réservesuisse hat nämlich Vorrat an Zucker, Getreide, Reis oder Speiseöle- und fette für mehrere Monate auf Lager.

Und selbst, wenn plötzlich diese Versorgungskette abbrechen sollte, hat der Bund noch ein As im Ärmel: Die Réservesuisse, eine privatwirtschaftliche Genossenschaft, die im Auftrag des Bundesrats Pflichtlager an notwendigen Rohstoffen für die Herstellung von Lebensmitteln hält.

Die gesetzliche Grundlage dazu steht im Landesversorgungsgesetz und in mehreren Verordnungen, die das Halten von Pflichtlagern an die Genossenschaft abgeben. Diese wird von mehreren Unternehmen gebildet, die sich verpflichten, eine gewisse Menge an den oben genannten Produkten zu lagern. Eingebunden in die Pflichtlager ist auch das Silo Olten im Industriegebiet.

Es hat einen Notvorrat von 3600 Tonnen an Getreide, hat aber einen Gesamtbestand an Getreide von 20000 Tonnen. Der Silo hat ein Bahnanschlussgeleis für Ein- und Auslagerungen. Ein eigenes Rangierfahrzeug garantiert die tägliche Zustellung und den Abzug der Silowagen. Die Be- und Entladeleistung beträgt dabei bis zu 100 Tonnen pro Stunde.