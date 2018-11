Im Februar dieses Jahres dann hat die Direktion Präsidium den Auftrag für die Erarbeitung eines Parkleitsystems an die Sauber+Gisin Engineering AG in Zürich erteilt. Dieses sollte die Parkhäuser wie auch oberirdische städtische Parkfelder wie Schützenmatte, Munzingerplatz, Amthausquai Süd, Römerstrasse und Klosterplatz umfassen.

In der Zwischenzeit ist es vier Jahre her, seit die ERO eröffnet wurde. Somit liegen Erfahrungen vor, wie diese das Parksuchverhalten beeinflusst. Der Stadtrat war daher der Ansicht, der Zeitpunkt sei gegeben, um über die Einführung eines Parkleitsystems erneut zu befinden, und empfahl die Überweisung des Vorschlags, was das Parlament am 18. Mai 2017 denn auch mit 38 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen tat.

Im Mai 2017 hat das Oltner Gemeindeparlament mit 38 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen einen mit 122 gültigen Unterschriften eingereichten Vorschlag überwiesen, der den Stadtrat beauftragte, dem Parlament ein Parkleitsystem nach dem Vorbild Aarau vorzulegen. Jetzt unterbreitet der Stadtrat dem Parlament an der Sitzung vom 20. Dezember den Antrag, 1,713 Mio. Franken, davon 1,471 Mio. Franken aus dem Fonds Parkplatzgebühren, in ein Parkleitsystem und die Belegungserfassung der oberirdischen städtischen Parkfelder in den Gebieten Schützenmatte, Munzingerplatz, Amthausquai Süd, Römerstrasse und Klosterplatz zu investieren.

Die nötigen Verhandlungen mit den Betreibern stehen noch aus; sie werden nach der Zustimmung des Gemeindeparlaments zum vorliegenden Projekt aufgenommen. Aufgrund des noch nicht feststehenden Verhandlungsergebnisses und der Unsicherheit über die künftigen Parkgebühren aufgrund der am 10. Februar 2019 bevorstehenden Volksabstimmung über das Parkierungsreglement beantragt der Stadtrat im Sinne eines effizienten Vorgehens einstweilen eine Freigabe der Finanzierung auch der Betriebskosten über die Stadtrechnung. Die Betriebskosten für die Belegungserfassung für städtische öffentliche Parkplätze in Höhe von voraussichtlich 23 000 Franken werden in die jeweiligen städtischen Budgets aufgenommen. (hub)

Auf die Aufnahme weiterer (Einzel-)Strassenparkplätze ins neue Parkleitsystem wurde aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. In Zahlen: Es geht um rund 600 Parkplätze der öffentlichen Hand und rund 1300 private Parkplätze in Parkhäusern. Das Stadtgebiet wurde in die drei Zonen Zentrum, Zentrum Süd (Schützenmatte) und Olten Ost aufgeteilt. Die Parkangebote von Kantonsspital, P+R, Sportanlagen und Friedhof wurden nicht ins System aufgenommen, da diese Destinationen direkt angefahren werden, mit der Erwartung, dass dort Parkgelegenheiten bestehen, und praktisch ausschliesslich diesen Nutzungen dienen.

Kurze Wege zum Parkplatz

Für die Struktur des Parkleitsystems wurde eine hierarchische Struktur ausgewählt mit einer dynamischen Signalisation der drei Zonen aus allen Himmelsrichtungen auf den Hauptachsen am Stadteingang, in der Folge einer dynamischen Signalisation der Parkhäuser/Parkfelder innerhalb der jeweiligen Zone, ergänzt mit einer statischen Signalisation der Zufahrt zum einzelnen Parkhaus/Parkfeld.

Der Ansatz lautet, die drei Zonen auf den Hauptachsen anzufahren, auf denen der Autoverkehr bleiben soll, bis er auf kurzem Weg in die jeweilige Parkgelegenheit geführt wird. In diesem Sinne soll die Belastung für die verkehrsberuhigten Bereiche in der Innenstadt, auf denen auch die innerstädtischen und regionalen Buslinien verkehren, möglichst gering gehalten werden.

Im Juni wurden die Parkhausbetreiber an einem Informationsanlass mit Beteiligung einer Vertretung von Stadtrat und Gewerbe über den Stand der Arbeiten informiert und betreffend Teilnahme am neuen Parkleitsystem und Mitfinanzierung angefragt.

Zusammenfassend darf aufgrund der anschliessend eingegangenen Rückmeldungen festgestellt werden, dass die angefragten Parkhausbetreiber grundsätzlich interessiert sind, am geplanten Parkleitsystem mitzumachen. Während eine Mitfinanzierung der Investitionen fast durchgehend abgelehnt wird, ist eine Beteiligung an den Betriebskosten für die meisten denkbar.

Als Trägerschaft wird die öffentliche Hand favorisiert. Der Stadtrat sieht daher die Stadt als Trägerschaft vor und beantragt dem Gemeindeparlament, dass die Einwohnergemeinde die Kosten für die Investition aus dem Fonds Parkplatzgebühren übernimmt. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 1,713 Mio. Franken (inkl. Mwst und Reserve von 20 Prozent), davon rund 1,045 Mio. Franken für das eigentliche Parkleitsystem und rund 668'000 Franken für die Ausrüstung der oberirdischen Parkplätze durch die Stadt Olten. Zur Finanzierung stehen im Fonds Parkplatzgebühren 1,471 Mio. Franken (Stand 31. Dezember 2017) zur Verfügung.